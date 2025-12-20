В Минобороны Украины показали укрепления, которые строят вдоль линии фронта. Видео
Министерство обороны Украины показало одну из оборонительных линий, которые сейчас строят "по всей линии фронта".
Соответствующие кадры опубликовал глава ведомства Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.
По словам министра, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) уже построила большое количество укреплений в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской и Киевской областях.
"Так, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более трёх тысяч километров противотанкового рва, более тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия", – заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее в Киеве начали строить противорадиационные укрытия.
Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риск потери этого населённого пункта. Путин провёл "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по путям снабжения на юго-западе Одесской области. Флеш заявил, что по одному из мостов более 12 часов запускали "Шахеды", а под вечер ударили ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой. Также опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита из активов РФ.
