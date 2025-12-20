Министерство обороны Украины показало одну из оборонительных линий, которые сейчас строят "по всей линии фронта".

Соответствующие кадры опубликовал глава ведомства Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

По словам министра, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) уже построила большое количество укреплений в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской и Киевской областях.

"Так, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более трёх тысяч километров противотанкового рва, более тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия", – заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Киеве начали строить противорадиационные укрытия.

Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риск потери этого населённого пункта. Путин провёл "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по путям снабжения на юго-западе Одесской области. Флеш заявил, что по одному из мостов более 12 часов запускали "Шахеды", а под вечер ударили ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой. Также опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита из активов РФ.

