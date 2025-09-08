В городе Ямполь Сумской области нашли мертвым журналиста и экс-депутата районного совета Александра Тахтая, который расследовал коррупционные схемы при строительстве фортификаций в регионе. Об этом сообщает "Суспильное".

По информации издания, тело журналиста обнаружили вечером 5 сентября в его квартире.

Причина смерти станет известна по завершении судебно-медицинской экспертизы.

Издание отмечает, что Тахтай был известным в регионе журналистом и общественным деятелем, возглавлял газету "Ямпольский край", а также неоднократно разоблачал коррупционные схемы, в частности при возведении фортификационных сооружений, и критиковал работу местных правоохранителей. Из-за своей профессиональной деятельности неоднократно получал угрозы и становился жертвой нападений.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели журналиста. Результаты экспертизы должны дать ответ, могла ли его смерть быть связана с профессиональной деятельностью.

Напомним, недавно во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Также в августе в Киеве прощались с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла, находясь в российском плену.