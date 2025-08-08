В Киеве сегодня прощаются с украинской журналисткой Викторией Рощиной. Она погибла, находясь в российском плену.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Рощина была задержана в августе 2023 года на оккупированной РФ территории Украины, где готовила репортаж. В мае 2024 года Россия признала, что Рощина находится в тюрьме.

О ее смерти стало известно в октябре прошлого года.

При этом накануне она была включена в список на обмен и должна была вернуться в Украину.

По данным СМИ, тело Рощиной вернули лишь спустя несколько месяцев и с многочисленными следами насилия. Некоторые органы были вырезаны, что, вместе с длительным сроком, прошедшим с момента смерти, затрудняет установление точных ее причин.

Напомним, в начале войны под Киевом из-за обстрелов войск РФ погибли оператор FoxNews и украинская журналистка Александра Куршинова.

