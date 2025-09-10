В Полтавской области власти вынуждали предприятия отправлять работников бесплатно работать на строительстве фортификаций в обмен на бронирование от мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Для поиска людей на строительство Полтавская ОВА придумала креативный подход. Ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить критичность в обмен на делегирование своих работников для такого строительства. Если отказываются, то не получают. В чем схема? Ну потому что деньги на работы – более 60 млн грн – списывались на совсем других людей”, – рассказал Железняк.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове задержали бывшего заместителя мэра по подозрению в хищении на строительстве укреплений.

Напомним, по информации журналистов проекта Bihus, на постройке укреплений в Украине "распилили" сотни миллионов гривен бюджета.

