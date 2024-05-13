Глава Харьковской области Олег Синегубов дал команду собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений в регионе на фоне критики со стороны военных и прессы.

"Каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах. Также о результатах заседания будет публичный отчет во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы", – заявил Олег Синегубов.

Ранее антикоррупционный центр "Межа" провел расследование, по итогам которого заявил о масштабных хищениях на строительстве фортификаций в Харьковской области, на которое было выделено в общей сложности около семи млрд гривен.

По данным расследования, ОВА перечисляла средства на подставные фирмы. В частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности.

Напомним, ранее украинский военный Денис Ярославский заявил, что главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области является отсутствие систем фортификации.

После этого в местных пабликах начался жесткий накат на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В то же время власти Волчанска отрицают, что на границе Харьковской области не были построены фортификации, что позволило РФ успешно прорваться.

Мы анализировали в отдельном материале, о чем говорит ситуация с фортификационными укреплениями для ВСУ.