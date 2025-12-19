Анализируем итоги 1395-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщает Deep State.

Также сообщается о продвижении россиян в районах:

– Дроновки (восток Донецкой области),

– Никаноровки и Паньковки (восточнее Доброполья, там где недавно ВСУ проводили наступательные действия для срезания Добровольского выступа российских войск).

Украинский военный паблик Deep State сообщает о риске потери Гуляйполя из-за проблем с управлением и внутреннего саботажа в 102-й бригаде теробороны. По данным паблика, часть офицеров склоняет бойцов к самовольному оставлению позиций, при этом подразделения не владеют актуальной обстановкой у соседей, что приводит к дезориентации и дополнительным потерям.

Отмечается, что ситуация уже приводила к опасным инцидентам: бойцов 102-й бригады по ошибке приняли за противника и навели артиллерию, и лишь проверка принадлежности в последний момент позволила избежать дружественного огня. Командиры рот, в том числе раненые, пытаются удерживать личный состав на позициях собственным примером.

Сейчас участок пытаются стабилизировать штурмовые подразделения и приданные части, однако, как подчеркивает Deep State, без полноценной бригады, способной удерживать направление, эти меры не дадут устойчивого результата. Параллельно, по данным паблика, через активистов распространяются фейковые видео, призванные посеять панику среди родственников военнослужащих.

Российский президент Путин сегодня провел "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Он заявил о полном окружёнии Родинского под Покровском и захвате 50% Лимана.

Президент РФ заявил, что российские войска контролируют Купянск, куда ранее приезжал Зеленский. При этом украинское командование заявляет, что ВСУ теснят россиян в Купянске.

Путин также прокомментировал селфи Зеленского из Купянска, о захвате которого заявляет РФ. "Стела находится в километре от самого Купянска. Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем", - сказал президент РФ.

Также Путин назвал Зеленского «талантливым артистом без всякой иронии».

Напомним, что после Зеленского к стелле пытались подъехать две девушки-военные, но попали под атаку дронов. Путин также отметил, что в Купянске и вокруг него все контролируется дронами, намекая, что видео с Зеленским могло быть снято раньше - хотя прямо этого российский президент не сказал.

Танкеры и блокада Дунайских портов

Россия начала систематически бить по сухопутной логистике на юго-западе Одесской области.

Со вчерашнего дня власти заявляют о многократных перекрытиях трассы Одесса-Рени, где устраняли последствия обстрелов. Судя по всему, основной целью стал находящийся на этой трассе мост через Днестр в селе Маяки.

Специалист по связи "Флеш" заявил, что по мосту с ночи, не прекращая, били "Шахеды", а под вечер ударили баллистикой - "Искандером" с кассетной боеголовкой.

В одесских пабликах пишут, что люди не могут попасть в Одессу, "на Старокозачьем всё стоит, пройти пешком не получается, говорят после обстрелов всё разрушено". На свой страх и риск людям предлагают бежать через мост или ехать в объезд через Каменец-Подольский со стоянием 3–4 суток. За переправу через Днестр просят до 10 тыс. грн с человека.

ГПСУ сообщает, что затруднен доезд до ряда пунктов пропуска: Паланка — Маяки — Удобное; Рени — Джурджулешты; Табаки — Мирное; Виноградовка — Вулканешты; Старокозачье — Тудора; Новые Трояны — Чадыр-Лунга; Орловка — Исакча; Долинское; Железнодорожное; Лесное; Серпневое; Малоярославец.

Людям рекомендуют пересекать границу через Винницкую и Черновицкую области.

По мнению "Флеша", россияне атакуют мосты в Одесской области, чтобы отрезать западную часть региона и прервать логистику на Дунае.

Он напомнил, что 14 декабря армия РФ атаковала мост в Затоке почти 40 «Шахедами», из которых около двух десятков попали в цель. После этого начались атаки на мост в Маяках.

«Конечно, мы будем пытаться в таком случае сводить паромные переправы, но и они уязвимы для «Шахедов», – добавил «Флэш».

В связи с этой угрозой в Украине активизировались призывы военным путем "решить вопрос" Приднестровья, которое могло бы стать альтернативным маршрутом для дунайской логистики. Об этом написал глава "Братства" Корчинский.

"Московские удары по мостам в Одесской области прервали нормальное сообщение с Бессарабией. Это сделало невозможной перевозку большинства военных и гражданских грузов, которые шли к нам из Европы через Молдову. В связи с этим необходимо задействовать мосты через Днестр — Бендерско-Тираспольский и Рыбницкий, то есть маршрут через Приднестровье", - написал Корчинский.

Он заявил, что силами ГУР "проблему Приднестровья можно решить за один день" и раскритиковал власти Молдовы, что на дают на это согласия.

Возвращаясь к ударам по Одесской области - здесь стоит напомнить, что российская кампания против региона включает и масштабные удары по энергетике (вчера вечером был атакован очередной энергообъект, что обесточило одесский район Пересыпь).

Эти удары резко усилились на прошлой неделе после того, как Украина взяла под прицел российские танкеры. Сегодня стало известно, что очередной танкер был атакован уже в Средиземном море.

В СМИ опубликовано видео ударов по судну воздушными беспилотниками. Сообщается, что танкер получил критические повреждения и больше не может использоваться.

Путин сегодня фактически подтвердил этот инцидент (он был упомянут в вопросе журналиста) и пригрозил ответом на атаки по российским танкерам.

Он считает, что целью таких ударов является, в том числе, повышение страховых взносов. Путин заявил, что это не нарушит поставки российской нефти, "а только создаст дополнительные угрозы, ответы с нашей стороны последуют обязательно".

О том, какие последствия будут у этого нового витка войны на море и приморских территориях, мы писали здесь.

Провал "репарационного кредита"

Сегодня ночью ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита. Провалил вопреки призывам Зеленского, Еврокомиссии, Мерца и многих западных СМИ, которые накануне были переполнены публикациями о том, что альтернативы репарационному кредиту нет, так как иначе – банкротство и капитуляция Украины.

По итогу, однако, на саммите ЕС приняли альтернативную идею (которую еще несколько дней называли плохой) – ЕС занимает 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии бюджета Евросоюза для финансирования Украины в ближайшие два года. При этом, три страны будут исключены из обязательств по погашению данного займа – Чехия, Словакия и Венгрия.

Правда, Мерц заявил, что 90 млрд евро затем будут возмещены за счет российских активов. Однако, если сейчас не удалось провести решение об их фактической конфискации, то нет никаких гарантий, что это получится в будущем.

Так что, пока речь идет лишь о том, что страны ЕС договорились взять кредит в 90 млрд евро для финансирования Украины.

Что это означает и какие последствия?

1. У Европы не получилось «зарубить» мирный план Трампа, который, как известно, предполагает использование замороженных в ЕС российских активов после завершения войны частично для восстановления Украины, а частично - для совместных российско-американских проектов. Если б за счет этих активов был бы выдан Украине репарационный кредит, данные пункты плана Трампа (которые, скорее всего, были предварительно согласованы американцами с Москвой) пошли бы прахом, как и весь мирный план. По нему, конечно, все еще остаются и другие проблемные вопросы (гарантии безопасности, вывод украинских войск из Донецкой области, Запорожская АЭС), однако, как минимум одна угроза для него не реализовалась.

2. Предотвращен резкий виток эскалации между Европой и Россией, который бы неизбежно последовал вслед за фактической конфискацией российских активов. Чреватый, при наиболее радикальных сценариях, вовлечением в прямую войну с РФ стран ЕС. Также остается приоткрытой дверь для послевоенной нормализации отношений Европы и РФ, которая была бы долгосрочно «замурована» в случае репарационного кредита и ответных мер Москвы.

3. Для Украины, формально, утвержденная схема финансирования за счет займа, который возьмет ЕС, даже выгоднее репарационного кредита, так как средства на текущие расходы будут выделены, а замороженные российские активы в Европе остаются нетронутыми, а значит в будущем, после завершения войны, не окажутся «проеденными» и их можно будет использовать для восстановления страны. Однако есть два важных нюанса из-за которых картина получается далеко не столь радужной.

4. Первый нюанс – есть вопрос, насколько гладко пройдет реализация проекта общеевропейского займа на 90 млрд евро. Еврочиновники не случайно негативно относились к этой идее, настаивая на репарационном кредите. Займ ЕС под залог европейского бюджета – это, фактически, новая эмиссия евро. Предыдущий крупный общий займ, который был осуществлен во время пандемии коронавируса на 750 млрд евро привел к огромному давлению денежной массы на инфляцию. Последствия этого не преодолены до сих пор. Теперь же еще плюс 90 млрд евро. И это в дополнение к необходимости печатать деньги для увеличения военных расходов до 5% от ВВП, как того требует Трамп. Ноша получается тяжелая, усугубляющая и без того серьезные экономические проблемы Европы. Кроме того, если Чехию, Венгрию и Словакию освободили от бремени по кредиту в 90 млрд, то нельзя исключать, что и другие страны, особенно те, у которых большая долговая нагрузка, также постараются выбить себе преференции, что сильно затруднит процесс согласование всех параметров при осуществлении займа.

5. Второй нюанс – даже если все запланированные средства Европа Украине выделит, то это все равно будет значительно меньше, чем планировали украинские власти, в том числе и верстая бюджет на следующий год. Сумма в 90 млрд евро на два года - это не 140-160 млрд евро, которые хотели передать Киеву через репарационный кредит. И куда меньше, чем суммы фактической помощи, которая получала Украина в последние годы (они превышали 100 миллиардов долларов в год, включая как прямую финансовую помощь бюджету, так и бесплатные поставки оружия). Неделю назад глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа рассказала о плане по использованию репарационного кредита, который обсуждался с Еврокомиссией. По нему 90 млрд евро планировалось направить на финансирование потребностей украинского бюджета на два года. А остальное – на производство и закупки оружия. Теперь же пообещали выделить средства (90 млрд евро), которых хватит лишь на ранее планируемое покрытие бюджетного дефицита. То есть, в зависимости от того, как по-новому распределят деньги, получится проседание любо по программам закупок оружия, либо по бюджетному финансированию, либо и по тому, и по другому. Поэтому планы придется сильно корректировать. Либо производить и получать меньше оружия, либо резать уже запланированные бюджетные расходы (и/или, как вариант, опускать курс гривны), либо соглашаться с мирным планом Трампа и идти к завершению войны.

Переговоры по Украине

Сегодня в Майами состоятся переговоры Уиткоффа с Умеровым и советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании, сообщает журналист Axios Барак Равид.

Министр иностранных дел Турции и премьер Катара также примут участие.

Напомним, переговоры представителей Трампа с представителем Путина Дмитриевым состоятся в США на выходных.

Российский президент сегодня подробно прокомментировал переговоры. Он заявил, что на саммите в Анкоридже Россия "согласовала и практически согласилась с предложениями Трампа", и говорить о том, что Москва что-то отвергает, "некорректно".

По его словам, эти договоренности предполагают "непростые решения".

Он также сказал, что Россия согласна с предлагаемыми США компромиссами по мирному урегулированию в Украине и готова к переговорам и завершению войны мирными средствами.

При этом Путин заявил, что "мяч целиком и полностью у наших западных оппонентов, прежде всего у главарей киевского режима и их западных спонсоров". Вероятно, он имеет в виду, что Киев должен согласится с выводом войск из Донецкой области, что, по данным СМИ, требует и Кремль, и Вашингтон.

Также российский президент дал понять, что Москва не против проведения выборов в Украине до окончания войны. Он заявил, что РФ готова остановить дальнобойные удары на день голосования, однако добавил, что возможности проголосовать должны быть и для проживающих в России украинцев (на что, понятно, не согласится Киев).

Ранее тему выборов в Украине поднял Трамп, Зеленский ответил формальным согласием, но потребовал обеспечить прекращение огня.

Впрочем, пока этот вопрос, вероятно, второстепенный в сравнении с территориальным, по которому пока Киев своего согласия не дает.

В то же время, в Украине звучат заявления, что мирное соглашение будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет вообще. Так дилемму сформулировал глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия.

"Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), что оно (мирное соглашение - Ред.) будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет", – сказал он на форуме "Украина и мир впереди 2026".

В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя он и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, в то время как без участия американцев шансов соглашения не будет, будет только военный путь решения проблемы.

"Один вопрос, фактически, большой остался, точнее, два. Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100% гарантия, что война снова не придет к нам. Это было со времен Стамбула также: гарантии безопасности – номер один, который нуждается в Украине. А им нужен Донбасс. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс", – сказал глава фракции "Слуга народа".

По его мнению, аналог статьи 5 НАТО слаб, поскольку он предполагает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и сделать консультации.

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания – ракеты там и так далее", – пояснил Арахамия.

"Я надеюсь, что у такой думающей аудитории, которую мы имеем сегодня в этом зале, нет людей, которые не понимают, что за украинцев в Украине никто сражаться солдатами не будет чужими, что только мы можем быть сами себе гарантами, нам только нужна будет помощь и сильная армия", – добавил глава фракции "Слуга народа".