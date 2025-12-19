Гуляйполе в Запорожской области может быть потеряно из-за проблем с управлением и внутреннего саботажа в 102-й бригаде теробороны.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По данным паблика, часть офицеров склоняет бойцов к самовольному оставлению позиций, при этом подразделения не владеют актуальной обстановкой у соседей, что приводит к дезориентации и дополнительным потерям.

Отмечается, что ситуация уже приводила к опасным инцидентам: бойцов 102-й бригады по ошибке приняли за противника и навели артиллерию, и лишь проверка принадлежности в последний момент позволила избежать дружественного огня.

Командиры рот, в том числе раненые, пытаются удерживать личный состав на позициях собственным примером.

В настоящее же время участок пытаются стабилизировать штурмовые подразделения и приданные части, однако, как считает Deep State, без полноценной бригады, способной удерживать направление, эти меры не дадут устойчивого результата. Параллельно через активистов распространяются фейковые видео, призванные посеять панику среди родственников военнослужащих.

Ранее обозреватель Bild Юлиан Рёпке писал, что российские войска вошли в Гуляйполе с юго-востока. Отдельные военные РФ зафиксированы в центре города.

Война в Украине идёт 1395-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 19 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. К четвергу россияне продвинулись под Покровском, в Северске и в районе Дачного. Существенно сократилась площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде. Российская сторона утверждает, что в этом городе осталось только очаговое сопротивление украинских сил.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.