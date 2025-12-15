Российские войска вошли в Гуляйполе Запорожской области с юго-востока. Отдельные военные РФ зафиксированы в центре города.

Об этом сообщает обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По его информации, россияне также захватили южную часть Варваровки, расположенной в 3 км к северу от Гуляйполя.

Ранее военный эксперт Константин Машовец заявил, что ситуация на Гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающе, чем под Покровском.

При этом Deep State писал, что в ноябре армия РФ захватила почти вдвое больше территории Украины, чем в первый осенний месяц.

Война в Украине идет 1391-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 15 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась у Ямполя и Северска в Донецкой области. Согласно карте Deep State, практически вся территория этих населенных пунктов находится либо под контролем россиян, либо в серой зоне.

