Российские паблики массово распространяют сообщение о подготовке наступления в Черниговской области.

Авторы публикаций дают понять, что целью является отвлечь силы Вооруженных сил Украины с других направлений.

"ВСУ знают это (о подготовке наступления - Ред.) Но что поделать, там у них сидят далеко не самые боеспособные части и добавить к ним - некого и нечего. Но придется. И тогда начнутся самые главные события", - говорится в сообщении.

При этом Украина накопления сил РФ около Черниговской области не подтверждала. Крупные российские военные паблики также об этом не пишут.

Не исключено, что появление подобной информации связано с заявлением президента РФ Владимира Путина во вторник о необходимости создания "буферной зоны" на российско-украинской границе.

Тем более, что по тем же Z-пабликам, которые пишут о подготовке наступления в Черниговской области, идет информация о предстоящей активизации действий армии РФ и в приграничных районах Харьковской области.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками в рамках мирного соглашения.

Война в Украине идет 1380-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 4 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду немецкая газета Bild заявила, что армия РФ захватила Покровск. Город может стать плацдармом для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области. Тем временем в соседнем Мирнограде, похоже, назревает окружение украинских войск. Та же газета Bild со ссылкой на солдат сообщила, что тысяча украинских военных оказалась заблокирована в Мирнограде и просит о помощи.

