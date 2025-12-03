Ситуация на гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающе, чем под Покровском.

Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

Он фиксирует широкий прорыв, высокие темпы российского наступления и нарастающие риски охвата всего района обороны ВСУ с угрозой выхода в тыл Ореховской группировке ВСУ.

Машовец напоминает, что за последний месяц российские подразделения смогли форсировать реку Янчур на широком участке, закрепиться в районе Успеновки и продвинуться на глубину до 17 километров - восточным и северо-восточным окраинам Гуляйполя. Участок прорыва достигает около 16 километров по фронту, что значительно шире, чем на других направлениях.

Одновременно российские силы продвигаются вдоль реки Янчур в направлении Егоровки и Даниловки, где идут бои за выход к дороге на Покровское. Прорыв у Даниловки эксперт считает одним из ключевых, так как в случае успеха противник сможет перерезать путь между Покровским и Гуляйполем. Уже сейчас, по словам Машовца, пользоваться этой дорогой на отдельных участках фактически невозможно.

Севернее, где наступают российские подразделения, продолжаются попытки выйти к реке Волчья. Россияне сумели дойти до Орестополя и Новоселовки, частично там закрепившись. Украинские войска удерживают Сосновку и Александроград, что временно сдерживает продвижение, однако российские штурмовые группы продолжают попытки обойти эти позиции, продвигаясь к Новоалександровке и Алексеевке. По оценке эксперта, это создает угрозу своеобразной "изоляции" Гуляйпольского района обороны - от сил ВСУ, удерживающих позиции севернее и западнее вдоль Волчьей.

Машовец отмечает, что одновременно российские войска стараются продвинуться к месту слияния рек Волчья и Гайчур и выйти на Андреевку. Это движение с двух флангов формирует реальные предпосылки для охвата всего Гуляйпольского района обороны. Он оценивает вероятность такого развития событий как примерно 50 на 50.

Отдельно эксперт подчеркивает, что темпы наступления здесь существенно выше, чем на других участках фронта: около 3 км в сутки. На участке шириной свыше 40 км российские силы одновременно продвигаются сразу в нескольких направлениях, что создает давление по всей линии обороны. В случае успешного охвата, предупреждает Машовец, у противника появятся реальные шансы прорваться к Новониколаевке и угрожать уже Ореховскому району, фактически "сворачивая" оборону ВСУ юго-восточнее Запорожья (о том, что именно такой может быть цель всего наступления на днепропетровско-запорожском направлении, мы писали в отдельном материале).

Несмотря на отдельные успешные контратаки ВСУ - в частности, под Ивановкой, где украинские войска отбросили противника за Волчью, - общая оценка эксперта остается неблагоприятной. Российские силы задействуют крупные резервы и поддерживают высокую плотность штурмовой пехоты, а характер продвижения указывает на стремление не просто продвинуться тактически, а добиться оперативного прорыва.

По словам Машовца, если ситуация на этом направлении не получит приоритетного внимания, ее последствия могут оказаться существенно тяжелее, чем возможная потеря Покровска.

Напомним, в ВСУ говорили, что прорыв россиян к Гуляйполю произошел из-за несогласованного отступления одного из подразделений.

Ранее сообщалось, что российские войска вышли на оперативный простор при наступлении на Гуляйполе.