Россияне вышли на оперативный простор при наступлении на Гуляйполе.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

"После захвата Ровнополья открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у россиян нет. Поэтому сейчас враг может продолжать движение в направлении Варваровки и сосредоточиться на пилотах, чтобы усложнять логистику в город. Также противник скорее всего приступит к активным обстрелам самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону", – пишет паблик.

Напомним, ранее военный эксперт предупредил о надвигающейся катастрофе для ВСУ на гуляйпольском направлении.

О том, что происходит на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, мы писали в отдельном материале.

