В среду, 12 ноября, в Украине идет 1358-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 12 ноября

9.25 О прилетах дронов в Холодногорском районе Харькова сообщает мэр Терехов.

8.58 На Гуляйпольском направлении у ВСУ назревает катастрофа, пишет военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Пресс-секретари что-то там констатируют, господин главком признаёт только три населённых пункта, которые были потеряны (на самом деле - больше)", - сообщает он.

"После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на пгт Покровское. Если враг и его захватит - сможет выйти аж на Вольнянск. А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа", - считает Мирошников.

По его словам, руководящий направлением генерал Тарнавский подает наверх ложные отчеты.

"Держите Тарнавского дальше, не усиливайте участок, дальше не занимайтесь им (как не занимались) - вот так далеко дойдём (нет)", - добавил Мирошников.

7.59 Ночью был мощный прилёт по Славянску Донецкой области. Власти его пока не комментировали.