На текущей неделе идёт поток новостей на тему выборов в Украине.



В Верховной Раде создается рабочая группа по подготовке к ним, начал работу реестр избирателей, постоянно делает заявления на эту тему глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.



Что всё это значит? По этому поводу в политических кругах есть три версии.



Первая: происходящее является лишь пиар-маневрами без реальных последствий в ответ на известное заявление президента США Дональда Трампа с намеком на необходимость выборов. Тогда на это сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что готов идти на выборы даже во время войны, но сделал оговорку, что необходимо создать безопасные условия для их проведения. Причём возложил решение этой задачи на западных партнеров, как бы намекая на необходимость закрыть небо. То есть, согласно этой версии, итогом нынешней "предвыборной активности" станет некий документ с перечнем условий проведения выборов (прекращение огня, закрытое небо, увеличение финансирования от партнеров и т.д.), которые выполнены не будут, после чего тему закроют.



Вторая: у Зеленского считают, что военные действия в ближайшее время закончатся, а поскольку в мирном плане США прописано проведение выборов вскоре после завершения войны, то значит, и готовиться к ним нужно уже сейчас.



Третья: Зеленский действительно настроен провести выборы до конца войны, так как рассчитывает на них победить, внедрив, например, голосование через "Дию", что позволит нарисовать любой результат, или добиться через другие механизмы гарантированной победы.



В то же время близкий к Банковой источник говорит, что пока Зеленский не принял никакого решения о выборах и взвешивает все варианты.

"Он идет на ощупь. Пробует, что можно, а что не очень. На выборы во время войны он пойдет, только если будет уверен в своей победе. Уверенность эта у него может появиться, если будут внедрены выборы через "Дию" и если нынешняя пауза с публичными разоблачениями коррупции в окружении президента со стороны НАБУ и САП затянется. Если уверенности не будет и тем более если начнется новый виток коррупционного скандала или ситуация на фронте или в энергетике ухудшится, то, конечно, никто никаких выборов проводить не будет. А если уверенность и после завершения войны не появится, то и тогда с выборами постараются потянуть подольше", - сообщил источник.