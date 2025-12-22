В Верховной Раде уже формируют рабочую группу для быстрой проработки вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время военного положения.

Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в своём телеграм-канале.

По его словам, обсуждение выборов будет проходить на базе комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Он добавил, что к работе группы будут привлечены представители всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественные организации. Также будут приглашены журналисты.

Между тем нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал письмо с приглашением фракцияи и группам Рады от вице-спикера Александра Корниенко предоставить до 24 декабря по два представителя в упомянутую Арахамией рабочую группу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел Украины уже начало работу по созданию инфраструктуры для проведения выборов. По его словам, когда дело дойдёт до выборов, возникнут проблемы с количеством проживающих за рубежом украинцев, поэтому МИД создаст "особую инфраструктуру" для голосования.

Перед этим глава государства говорил, что поддерживает формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах.

Подробнее о подготовке власти к возможным выборам мы писали в отдельном материале.