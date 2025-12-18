Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах.

Об этом глава государства сказал журналистам, находясь в зарубежной поездке.

По его словам, на данный момент рассматривают проведение только президентских выборов, а местные или парламентские выборы не планируется.

"Соединенные Штаты Америки делали запрос на президентские выборы, и я сказал, что буду готов к таким выборам. Выборы в Верховную Раду и местные выборы мы не рассматривали", - заявил Зеленский.

На вопрос о возможности голосования онлайн через приложение "Дия" или другие электронные способы для украинцев за границей президент ответил, что в целом поддерживает такой формат для всех граждан Украины.

"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен ковида, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - сказал президент.

О том, что онлайн-голосование с высокой вероятностью позволит Зеленскому победить на этих выборах, мы писали в отдельном материале.

Против этой идеи выступает оппозиция, заявляя, что такое голосование невозможно проконтролировать и оно может стать инструментом тотальной фальсификации на выборах.

Напомним, блок Зеленского не вошел в тройку лидеров партийных рейтингов в Украине.