У Верховной Рады Украины уже есть черновики законопроекта об организации и проведении выборов во время войны. Избирательный процесс обсуждают семь рабочих групп Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом сообщил вице-спикер Рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале "из-за риска превращения темы выборов в политический конфликт".

"В остальном я не возражаю. Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что для разработки необходимого законодательства требуется широкое обсуждение, "участие общественных организаций и правительства".

Среди проблем с проведением выборов, которые власть видит наряду с боевыми действиями, Корниенко отметил безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся в страну под обстрелами, обеспечение безопасности открытия избирательных участков, особенно в прифронтовых районах, участие военных как в статусе избирателей, так и кандидатов, проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК, а также новые угрозы от дронов, в частности FPV, способных наносить удары на десятки километров.

"Это из-за войны, из-за российских ракет, ежедневных дронов... И не из-за того, что мы не хотим демократии. Мы кандидат в члены ЕС, мы должны выполнять все абсолютно критерии демократии копенгагенские, и мы над этим будем работать", - пообещал политик.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Раде разработать законы о выборах во время войны.

Что значат заявления главы государства о готовности к выборам, но только при условии обеспечения безопасности Западом, мы разбирали в отдельном материале.