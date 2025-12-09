Общаясь журналистами в режиме аудиосообщений по пути из Европы в Украину, Владимир Зеленский заявил сразу о нескольких знаковых темах: о готовности к выборам во время войны, согласии на энергетическое перемирие с Россией и признания, что у Украины сейчас нет шансов вступить в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что готов пойти на выборы даже в условиях военного положения, если партнёры помогут обеспечить безопасность процесса.

"Я готов к выборам. Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнёров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения", – сказал он.

По его словам, США и европейские союзники, которые поднимают этот вопрос, могли бы выступить гарантами безопасности.

"Я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю", – добавил Зеленский

Отдельно он подтвердил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но только если на это пойдёт Россия. Киев уже поддержал частичный режим паузы ударов по энергетической инфраструктуре и увязал его с договорённостями США и России, однако обвиняет Москву в многочисленных нарушениях договорённостей.

Говоря о мирных инициативах, Зеленский сообщил, что обновлённый вариант плана ещё не передан США.

"Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим", – сказал он.

По его словам, на столе сейчас три документа. Первый - постоянно обновляемый рамочный документ из 20 пунктов. Второй - блок по гарантиям безопасности, по которому он ждёт предложений от украинских военных и их диалога с американской стороной, причём всё это должно быть увязано с позицией так называемой коалиции желающих. Третий документ касается восстановления и должен заработать уже после окончания войны или хотя бы при устойчивом прекращении огня. Именно вокруг этих трёх треков – рамочного плана, гарантий безопасности и восстановления – сейчас строится общая архитектура переговоров Киева с Вашингтоном и европейскими столицами.

В то же время Зеленский довольно трезво описал перспективы членства Украины в НАТО.

"Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО – это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там", – заявил он.

По сути, Киев признаёт, что на данном этапе вопрос о формальном вступлении в НАТО закрыт, и упор делается на отдельные пакеты гарантий и двусторонние соглашения с ключевыми союзниками.

На внутренние кадровые интриги в Офисе президента Зеленский отреагировал резко и отстранённо.

"Такое чувство, что проще ликвидировать Офис президента, чем назначать его главу. Много таких вопросов. Честно говоря, война гораздо важнее," - ушёл он от ответа на вопрос, таким образом признав, что обсуждать персоналии в своей администрации после отставки Андрея Ермака он не считает уместным.

Журналистов также интересовала его первая встреча с Владимиром Путиным – о ней днём ранее заговорил Дональд Трамп, утверждая, что тогда речь заходила о Крыме. Зеленский по сути подтвердил эту версию.

"Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: "Да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого", – признал он.

Речь идёт о встрече в Париже в формате "нормандской четвёрки", которая прошла ровно шесть лет назад - 9 декабря 2019 года, и до сих пор остаётся единственным личным контактом Зеленского и Путина.