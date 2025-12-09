Украина намерена в ближайшее время передать США общие с Европой возражения по мирному плану.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня уже обсудили с нашей переговорной командой результаты работы в Лондоне накануне на уровне советников по национальной безопасности европейских партнеров. Украинские и европейские компоненты уже проработаны. В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в США", - заявил президент.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина и Европа готовят свой мирный план.

Напомним, по данным американской прессы, Вашингтон настаивает на согласии Киева вывести войска из Донецкой области. Зеленский уже ответил отказом.

А сегодня глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Зеленский проигрывает войну и ему нужно признать реалии.

О ходе мирных переговоров мы подробно писали в отдельном материале.

