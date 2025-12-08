Последние заявления президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского указывают на то, что сохраняются серьёзные разногласия между Киевом и Вашингтоном насчет плана завершения войны и решений пока нет.

Сегодня Трамп подверг критике Зеленского, дав понять, что в вопросе мирного урегулирования мяч на стороне Киева. Трамп сказал, что Россия уже согласна с доработанным планом, а Зеленский до сих пор не дал ответа, так как с планом не ознакомился, хотя украинской делегации документ, по словам президента США, понравился.

Отметим, что на выходных Зеленский провел двухчасовой разговор с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Согласно сообщениям СМИ, на нем обсуждали территориальные вопросы и гарантии безопасности. То есть президент Украины в курсе предложений США, однако, как следует из слов Трампа, согласия на них не дал.



При этом, насколько можно понять из заявления президента США, в итоговом плане осталось требование о выводе украинских войск со всей территории Донецкой области. Такой вывод можно сделать на основании его слов о том, что Россия согласилась с мирным планом.

Позже появилось заявление Зеленского о том, что стороны пока не смогли прийти к единому мнению по вопросу Донбасса. Также он дал понять, что Киев не получил от США обещаний насчет гарантий безопасности того уровня, которого хотят украинские власти.

Примечательно, что вчера СМИ опубликовали информацию о намерении Европы побуждать Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса, а также совете требовать от американцев "надежных гарантий безопасности". Как видим, пока Зеленский действует ровно в соответствии с этими советами.



Похожая позиция, к слову, и у представителей Демократической партии США. Несколько конгрессменов-демократов уже прямым текстом призывают Зеленского не соглашаться ни на какие уступки, а подождать еще год, когда состоятся довыборы в конгресс и демократы смогут взять под контроль сенат или палату представителей, попытавшись затем усилить давление на Трампа с целью продолжения и увеличения поддержки Украины.



С учетом того, что вывод украинских войск из Донецкой области - одно из основных требований РФ, а США вряд ли предоставят гарантии безопасности высокого уровня, опасаясь втягивания в войну с Россией, тактика Зеленского и европейцев с большой долей вероятности может привести к тупику в переговорах.

Украинские власти могут пойти на уступки по Донбассу и другим вопросам только при выполнении как минимум одного из трех условий:

резкое ухудшение ситуации на фронте с угрозой его полного обвала;

отсутствие гарантий продолжения финансирования Украины со стороны Европы в требуемых объемах (то есть провал переговоров о репарационном кредите);

очень жесткое давление со стороны США.

Впрочем, из этих трех условий быстрое воздействие на процесс может оказать только третье. Касательно фронта неизвестно, произойдет ли резкое ухудшение ситуации в обозримом будущем. И даже если Украина не получит от Европы репарационный кредит, какие-то средства европейцы всё же выделят, пусть и в меньших объемах, и Киев сможет продолжать войну, сильно затянув пояса. Хотя, безусловно, это приведет к росту в Украине настроений в пользу скорейшего завершения войны и со временем может побудить украинские власти к уступкам. И лишь давление США, если оно будет очень жестким, способно в краткие сроки изменить позицию Банковой.



Но пока не очевидно, что Трамп готов такое давление применить, а не просто прекратит переговоры, дожидаясь, когда ситуация с войной создаст более удобные условия для их возобновления. То есть, по большому счету, сейчас практически всё зависит от того, какое решение об этом примет Трамп.