Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня покажет президенту Владимиру Зеленскому "все драфты" (то есть черновые наброски) мирного соглашения.

Об этом секретарь СНБО написал в своём телеграм-канале.

По его словам, целью поездки украинской делегации в США было получение полной информации о российских предложениях и сбор актуальных предложений о мирном урегулировании войны в Украине.

"Несколько дней работали вместе с Андреем Гнатовым (начальником Генерального штаба ВСУ - Ред.) в Соединённых Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу", - заявил Умеров.

Напомним, сегодня ночью президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот ещё не читал проект мирного соглашения, с которым, по его словам, согласились в России, а также в украинской делегации.

Зеленский ранее заявлял, что хочет сначала заслушать доклад Умерова по итогам обсуждений, потому что не все вопросы можно обсуждать по телефону.

При этом помимо Умерова Зеленский, который сегодня будет с визитом в Лондоне, планирует провести встречи с лидерами ряда европейских стран.

Судя по всему, украинский президент пока не дал США ответа на их предложения и намерен сегодня обсудить их с европейцами.

О ходе переговоров об Украине мы подробно писали в отдельном материале.