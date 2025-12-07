В ходе согласования мирного плана с американцами Украина должна "максимально тянуть время".

Такое мнение озвучил депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире на ционального телемарафона.

"Я считаю, что нам нужно было максимально тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация", – заявил парламентарий.

При этом, по словам Костенко, в США большое значение придают боям за Покровск.

"Американцы говорят, если Покровск падёт, то война проиграна. Для них Покровск – всё равно что мы потеряем весь Донбасс. Хотя за Покровском ещё много территории, которую мы будем отстаивать", – отмечает нардеп.

Кроме этого в Белом доме настаивают, что Украине нужно заканчивать войну на фоне коррупционного скандала по делу Миндича.

"Это первое, что мы слышим, и в дословных переговорах это тоже, я знаю, звучит – что сейчас Покровск уже потерян. Второе — это коррупционный скандал, который у нас был, и который нам тоже вспоминают: "Смотрите, вы просите деньги, а сами там расхищаете, у вас крадут, вы ничего не контролируете. И, скажем, во власти у вас огромная коррупция". И с этими кейсами мы идём на переговоры говорить: давайте достойный мир, справедливый мир. И, конечно, в таких условиях трудно о чём-то серьёзно договариваться", – сказал Костенко.

По словам члена правительства, ситуация на фронте и коррупционный скандал во власти ослабляют переговорные позиции Киева.

Напомним, генерал США Дрисколл заявил, что Украина потеряет "спорные территории" в случае продолжения войны.

Ранее депутат Верховной Рады объяснил, почему требование о сокращении ВСУ на самом деле не проблема.