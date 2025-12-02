В комедийном политическом телесериале "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский, есть интересный эпизод.

Речь идет о втором сезоне проекта, где в 16-й серии осужденный за получение взятки бывший премьер-министр Юрий Чуйко (роль этого персонажа в сериале досталась актеру Станиславу Боклану) вышел из тюрьмы по договоренности с президентом Василием Голобородько (которого играет Зеленский).

В этом эпизоде политик-коррупционер пытается улететь из Украины в Израиль под фамилией Миндич.

Напомним, оказавшийся в центре резонансного коррупционного скандала близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич после выезда из Украины улетел в Израиль. В Государственной погранслужбе сообщали, что он сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей, то есть по украинскому паспорту.

Недавно Украина объявила в розыск Миндича и его бизнес-партнера Цукермана.

А сегодня Высший антикоррупционный суд заочно избрал главному фигуранту дела "Мидас" Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике и обороне.