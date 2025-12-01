Высший антикоррупционный суд заочно избрал главному фигуранту дела "Мидас" Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение принял следственный судья Виктор Ногачевский.

Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике и обороне.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос объяснял, что заочное избрание меры пресечения – необходимая процедура, чтобы объявить Миндича в международный розыск.

Сегодня мы писали о начале суда по делу Миндича. Между тем рассмотрение меры пресечения перевели в закрытый режим, поскольку определенная информация может помешать тайне досудебного расследования и безопасности государства.

По данным СМИ, после выезда из Украины Миндич улетел в Израиль. В Государственной погранслужбе сообщали, что он сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей, то есть по украинскому паспорту.

