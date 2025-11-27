За фигуранта дела о коррупции на контрактах "Энергоатома" (дело бизнесмена Тимура Миндича) Игоря Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен.

Об этом сообщил адвокат Фурсенко Петр Бойко.

Теперь Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта. Кто именно внес залог, адвокат комментировать отказался.

По данным СМИ, залог за Фурсенко еще 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи". У нее уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности – "оптовая торговля древесиной".

Ранее ВАКС избрал меру пресечения Фурсенко в виде содержания в СИЗО до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.

Напомним, Игорь Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса" по легализации денег в схеме хищения в госпредприятии.

В аудиозаписях НАБУ у Фурсенко есть прозвище Рёшик. Именно он жаловался на то, что ему было тяжело нести 1,6 млн долларов.

Также нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что Фурсенко связан с производителем ракет "Фламинго".

Между тем на днях НАБУ анонсировало новые подозрения по делу Миндича. Отмечалось, что новые подозрения, вероятно, будут касаться уже не энергетики.

Мы разбирались в отдельном материале, приведёт ли скандал с Миндичем к политическому кризису в Украине.