За фигуранта дела Миндича внесли почти 100 миллионов залога
За фигуранта дела о коррупции на контрактах "Энергоатома" (дело бизнесмена Тимура Миндича) Игоря Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен.
Об этом сообщил адвокат Фурсенко Петр Бойко.
Теперь Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта. Кто именно внес залог, адвокат комментировать отказался.
По данным СМИ, залог за Фурсенко еще 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи". У нее уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности – "оптовая торговля древесиной".
Ранее ВАКС избрал меру пресечения Фурсенко в виде содержания в СИЗО до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.
Напомним, Игорь Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса" по легализации денег в схеме хищения в госпредприятии.
В аудиозаписях НАБУ у Фурсенко есть прозвище Рёшик. Именно он жаловался на то, что ему было тяжело нести 1,6 млн долларов.
Также нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что Фурсенко связан с производителем ракет "Фламинго".
Между тем на днях НАБУ анонсировало новые подозрения по делу Миндича. Отмечалось, что новые подозрения, вероятно, будут касаться уже не энергетики.
Мы разбирались в отдельном материале, приведёт ли скандал с Миндичем к политическому кризису в Украине.