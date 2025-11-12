Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Игорю Фурсенко, подозреваемому по делу о коррупции на контрактах "Энергоатома" в виде содержания в СИЗО до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспильне".

По версии следствия, Фурсенко исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса по легализации денежных средств". В аудиозаписях НАБУ у Фурсенко есть прозвище Рёшик. Именно он жаловался на то, что ему было сложно нести 1,6 млн долларов.

Адвокаты Фурсенко уже заявили, что подадут апелляцию и отказались от комментариев. Сам подозреваемый заявил, что денег на залог у него нет.

Ранее сегодня ВАКС взял под стражу на 60 суток с правом выхода под залог в 25 миллионов гривен другую подозреваемую по делу "Энергоатома" - Лесю Устименко.

По версии следствия, Устименко была работницей бэк-офиса по делу о коррупции в энергетике. Сторона обвинения утверждает, что с ее участием было "отмыто" более 145 миллионов гривен.

Также ВАКС отправил под стражу фигурантов дела Миндича Басова и Миронюка с возможностью залога.

Мы разбирались в отдельном материале, как дело Миндича отразится на украинской политике.