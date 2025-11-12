Участники коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича решали, кого назначить в новый Кабинет министров Юлии Свириденко и кем заменить Оксану Маркарову на должности посла в США.

Их диалоги зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на суде по избранию меры пресечения одному из подозреваемых по делу Миндича Игорю Миронюку.

На должность посла члены кружка рассматривали Германа Галущенко, который в итоге стал министром юстиции (напомним, сегодня утром его отстранили из-за присутствия на опубликованных пленках).

"Смотри, я в любом случае меняю Маркарову, у меня есть несколько кандидатур - все очень достойные близкие люди. Я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете. Шмыг (вероятно, тогдашний премьер Денис Шмыгаль - Ред.) отказался, знаете почему. Потому что 100% забанят", - зачитал прокурор разговоры подозреваемых.

Затем они обсудили кандидатов на пост министра энергетики.

"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединения двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос: она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все сходятся сюда, что для нас это (то есть энергетика - примечание прокурора) более важная позиция. А эту историю Юля (видимо, Свириденко - Ред.) хочет присоединить к Минэкономики. И девочка хочет притащить сюда замом этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - процитировал расшифровку прослушки прокурор.

Напомним, в ходе следствия выяснилось, что Миронюк в июле проводил собеседование нынешнего министра энергетики Светланы Гринчук на ее должность.

Ранее мы анализировали возможное влияние громкого скандала с делом Миндича на внутреннюю политику Украины.