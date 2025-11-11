Подозреваемый по делу "Энергоатома" бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк в июле проводил собеседование нынешнего министра энергетики Светланы Гринчук на ее должность.

Об этом было заявлено на суде, который выбирает меру пресечения для Миронюка.

Напомним, сегодня в Высшем антикоррупционном суде Украины проходит заседание по избранию меры пресечения фигуранту дела Тимура Миндича - бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, который фигурирует в первой порции аудиозаписей НАБУ под прозвищем Рокет.

По версии НАБУ, Миронюк, который в 2023 году стал советником министра энергетики Германа Галущенко, был одним из организаторов коррупционной схемы с откатами в "Энергоатоме".

Ранее на том же суде сообщили, что другой фигурант дела - Тимур Миндич - оказывал влияние на министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова.

Перед этим СМИ писали, что в коррупции на энергетике замешаны сразу четыре члена правительства - как бывшие, так и действующие.

Какие последствия для Зеленского будет иметь дело НАБУ о хищениях в энергетике, мы разбирали в отдельном материале.