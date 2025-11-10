Премьер-министр Украины Юлия Свириденко вслед за президентом Владимиром Зеленским и Министерством энергетики заверила, что готова сотрудничать с антикоррупционными органами в расследовании коррупции в энергосфере (дело "Энергоатома" или же дело Тимура Миндича).

По словам Юлии Свириденко, правительство ожидает результатов следственных действий, связанных с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении "Энергоатома".

Премьер заявила, что Кабинет министров готов к полной кооперации с антикоррупционными органами.

Ранее глава Минэнерго Светлана Гринчук заявила, что "Энергоатом" полностью открыт к сотрудничеству со следствием в деле о масштабной коррупции в госкомпании.

Напомним, как мы уже отмечали, тактика властей сейчас - публично отстраняться от фигурантов расследования, но одновременно, учитывая близость лично к Зеленскому Миндича (по версии НАБУ - он руководитель преступной группы по коррупции в энергосфере), будут пытаться это дело развалить и вывести из под удара ключевых его фигурантов.

Тем временем партия Петра Порошенко "Евросолидарность" объявила о запуске процедуры отставки Кабинета министров Украины на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича.

Подробнее о деле Миндича и его последствиях мы писали в отдельном материале.