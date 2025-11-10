В Офисе президента поддержали расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о коррупции в энергетике.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, власти поддержат все необходимые процессуальные действия, когда появятся юридические детали дела.

"Должна быть неотвратимость наказания", – добавил Литвин.

Похожий комментарий дали и в Минэнерго об "Энергоатоме", который фигурирует в расследовании.

"Энергоатом" полностью открыт к сотрудничеству со следствием в деле о масштабной коррупции в госкомпании", - заявила глава Министерства энергетики Светлана Гринчук на брифинге.

Тем временем НАБУ опубликовало еще одно видео с пленками по делу Миндича.

