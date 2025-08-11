Среди "пленок Тимура Миндича" есть разговор ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского о том, как "отмыть" пять миллиардов евро в криптовалюте.

Так утверждает народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, с этой целью обсуждалась идея о покупке банка во Франции. Банк планировали зарегистрировать на Олега Шурму – родного брата бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. При этом обсуждалась возможность попросить о помощи в регистрации банка президента Франции Эмманюэля Макрона, так как задача покупки банка оказалась сложнее, чем думали - французский регулятор начал задавать вопросы о происхождении средств.

Гончаренко заявляет, что во время недавнего обыска у Ростислава Шурмы в Германии речь шла и об этой попытке покупки банка.

Напомним, оппоненты Зеленского называют Миндича "кошельком президента" и обвиняют его в том, что именно через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, реализовывавшихся Банковой.

По словам ныне находящегося в СИЗО нардепа Александра Дубинского, именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, Ермака и других высокопоставленных лиц, на которых обсуждали в том числе различные бизнес-проекты в интересах президента и ближайшего к нему круга лиц.

Подробнее о деле Миндича и о том, какое значение оно имеет для Зеленского, мы писали в отдельном материале.