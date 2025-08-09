Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против окружения президента Украины Владимира Зеленского могут сыграть свою роль в избирательной кампании, которая начнётся в стране после возможного мирного соглашения с РФ.

Об этом пишет британский новостной журнал The Economist.

"Над внутренней политикой Украины нависли грозовые тучи. Попытка Зеленского в конце июля ограничить независимость антикоррупционных органов, которые вели расследование в отношении членов его ближайшего окружения, была опрометчивой", – говорится в статье.

И, хотя Зеленский исправил свою ошибку с введением ограничений на полномочия антикоррупционных организаций, "эта история не закончилась".

"Теперь расследования будут вестись с ещё большим энтузиазмом. Они могут сыграть свою роль в избирательной кампании, которая, вероятно, последует за мирным соглашением", – пишет издание.

"Эти вещи имеют свой собственный импульс. Некоторые факты просто так не исчезнут. Это не то же самое, что простудиться", – заявил журналу источник в одном из антикоррупционных органов.

Ранее в Economist писали, что НАБУ и САП намерены активнее преследовать представителей власти.

Напомним, "Страна" поясняла, чем грозит Зеленскому "дело Миндича".