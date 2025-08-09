Расследования НАБУ против окружения Зеленского могут сыграть роль в избирательной кампании - The Economist
Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против окружения президента Украины Владимира Зеленского могут сыграть свою роль в избирательной кампании, которая начнётся в стране после возможного мирного соглашения с РФ.
Об этом пишет британский новостной журнал The Economist.
"Над внутренней политикой Украины нависли грозовые тучи. Попытка Зеленского в конце июля ограничить независимость антикоррупционных органов, которые вели расследование в отношении членов его ближайшего окружения, была опрометчивой", – говорится в статье.
И, хотя Зеленский исправил свою ошибку с введением ограничений на полномочия антикоррупционных организаций, "эта история не закончилась".
"Теперь расследования будут вестись с ещё большим энтузиазмом. Они могут сыграть свою роль в избирательной кампании, которая, вероятно, последует за мирным соглашением", – пишет издание.
"Эти вещи имеют свой собственный импульс. Некоторые факты просто так не исчезнут. Это не то же самое, что простудиться", – заявил журналу источник в одном из антикоррупционных органов.
Ранее в Economist писали, что НАБУ и САП намерены активнее преследовать представителей власти.
