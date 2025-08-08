Издание "Бигус инфо" публикует переписку народных депутатов от "Слуги народа" в разгар скандала с НАБУ. Достоверность переписки не подтверждена.

Примечательно, что многие депутаты в ней говорят на русском языке, даже ярые сторонники украинизации, такие как Никита Потураев.

Согласно данным Бигуса, сразу после голосования за сокращение полномочий Бюро депутаты начали задаваться вопросом, планируется ли какая-то коммуникация, потому что "столько негатива не получали никогда". Нардеп Алексей Жмереницкий назвал "гением ФСБ" того, кто это затеял.

Александр Федиенко пошутил, что теперь депутатов ожидает "золотой дождь".

Нардеп Елена Винтоняк заявила, что митинг в поддержку НАБУ "проплаченный".

Потураев иронично возразил, что по такой логике в Украине каждый митинг "проплаченный", если он не заканчивается избиением людей и бегством президента. И прогнозирует, что норма о проведении обысков "без суда и следствия" "очень пригодится, когда нас (всех - вне зависимости, кто как вчера голосовал), наконец начнут "догонять" - чтобы никто из нас не успел ни убежать, ни спрятаться".

Позже Потураев также пишет, что "люди ждут, что зарвавшихся и проворовавшихся депутатов-коррупционеров посадят. А лучше - повесят. И акцентирую твое внимание, что таковыми нас всех считают".

Жмеренский пишет, что со "слуг" теперь "глумлятся" и депутаты ОПЗЖ спрашивают, "ну вам хоть что-то пообещали", а депутаты СН "как голодные студенты перед солидными дядями тупят взгляд".

Нардеп Антон Швачко прогнозирует, что это "только начало глобального коллапса", а митингами воспользуются с целью дестабилизации ситуации в стране. Также он пишет, что на митинге стояли "дети по 16-17 лет, которые даже не понимали, за что стоят".

На что Потураев призывает "не нае@ывать себя", потому что на митинге были "2 из 5 наших IT мультимиллионеров". Также Швачко пишет, что если объявить о намерении вернуть полномочия НАБУ, "это будет полный провал и победа наших любимых грантоедов".

Глава фракции Давид Арахамия вечером, когда уже выступил президент Украины Владимир Зеленский, пишет, что "когда все закончится, я бы хотел извиниться перед вами всеми".

Нардеп Бужанский на это шутит, что "именно так я себе и представлял конец света".

Когда депутаты поняли, что ситуация будет откатана назад, Максим Павлюк написал, что "нас кинули коллеги и размазали. Так жёстко в первый раз. Спасибо господину президенту и руководству ОП". Другие шутят, что "пора запускать наш проект "цифровой презерватив".

Федиенко даже предположил, что такой сценарий был заготовлен заранее и критики депутатов были изначально в курсе.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев предлагает вообще "распустить нах нашу богадельню", чтобы Кабмин принимал решения сам, "окончательно не превращая нас в генератор противоположных решений с одновременным поеданием г@вна". Пост собрал множество согласных смайлов.

Арахамия отвечает, что "в стране политический кризис и нет хороших путей", но обещает не дать "решить его чисто за счет депутатов, поставив их под удар", "нам ещё войну заканчивать, предстоят трудные решения". Нужны "гарантии безопасности каждого".

Но Дмитрий Наталуха возражает, что "это уже произошло за счет депутатов" и их по итогу объявят "предателями". Андрей Жупанин предполагает, что после этой истории "как раньше уже не будет".

Ранее СМИ писали, что руководители НАБУ и САП на встрече с Зеленским потребовали от президента либо освободить арестованных детективов Бюро, либо публично обосновать озвученные в их адрес претензии.