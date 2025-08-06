Кабинет министров назначил детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности Украины. После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа нет оговорок относительно его кандидатуры. Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", - написала Свириденко.

Напомним, Цывинского выбрали голосами международных членов конкурсной комиссии. Однако Кабмин отказывался утверждать его - формально из-за справки Службы безопасности Украины о российском гражданстве его отца. Реальной же причиной стала близость Цывинского к грантовым кругам, связанным с Демократической партией США, с которыми у Банковой был затяжной конфликт. Его пик пришелся на 20-е числа июля, когда Верховная Рада приняла, а Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП. После этого Европа оказала давление на украинские власти, чтобы те вернули полномочия НАБУ и САП, а также добавила ещё одно условие: назначение нового директора БЭБ. В противном случае она пригрозила остановить финансирование Украины.

Зеленский был вынужден сначала выполнить первое условие, вернув полномочия НАБУ, а теперь, как видим, и второе.

На днях Свириденко анонсировала запуск процедуры отбора руководителя таможни. Такая процедура прописана в меморандуме об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.