Кабинет министров на следующей неделе может назначить Александра Цывинского главой Бюро экономической безопасности. Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам премьера, утром она лично встретилась с Цывинским и они договорились "снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом" путем прохождения полиграфа, что "избавляет ситуацию от любых манипуляций и позволяет двигаться дальше".

"Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ", - пишет Свириденко.

Напомним, Кабмин отказывался утверждать Цывинского из-за справки Службы безопасности Украины о российском гражданстве его отца. Его выбрали голосами международных членов конкурсной комиссии, а утвердить нового главу БЭБ требовал спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Кабмин предложил конкурсной комиссии представить двух кандидатов, из которых он выберет одного для назначения главой БЭБ. Однако комиссия по отбору в ответ отвергла решение и продолжила требовать назначить на пост Цывинского.