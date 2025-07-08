Кабинет министров Украины не стал утверждать директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который победил на конкурсе.

Об этом говорится в заявлении Кабмина.

Из сообщения правительства следует, что причиной стала справка на него от СБУ. Кабмин предложил конкурсной комиссии предложить двух кандидатов, из которых он выберет одного для назначения главой БЭБ.

"Правительством были изучены дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности. Члены Кабинета Министров единогласно приняли решение обратиться к Комиссии с предложением повторно представить не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ заявила, что отец Цывинского проживает в РФ. Цывинский говорит, что не общался с ним несколько лет.

Сейчас Цывинский возглавляет подразделение детективов во Втором Главном управлении НАБУ. Он победил исключительно благодаря голосам международных членов конкурсной комиссии. Грантовые активисты и связанные с западными структурами СМИ и политики, которые активно агитировали за Цывинского, обвиняли Офис президента в попытке сорвать конкурс. В частности, из-за этого письма СБУ.

Как видим, власти теперь отказываются назначить Цывинского руководителем БЭБ, рассчитывая, судя по всему, провести иного кандидата - того, на которого ставит Банковая.

Народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк уже заявил, что "Зеленский лично принял решение отменить конкурс".

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