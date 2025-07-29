В Европейском Союзе открыто потребовали от Киева назначить главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Требование выдвинул в комментарии "Суспильному" спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Он заявил, что назначение необходимо для реформирования Бюро, которое "является частью более широких обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС".

Напомним, в июне конкурсная комиссия рекомендовала Кабинету министров назначить директором БЭБ Александра Цывинского, который возглавляет подразделение детективов во втором главном управлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Однако правительство не стало утверждать Цывинского, причиной чего стала справка на него от СБУ, касающаяся "вопросов национальной безопасности и содержащая соответствующие оценки безопасности". Кабмин предложил конкурсной комиссии предложить двух кандидатов, из которых он выберет одного для назначения главой БЭБ.

Комиссия по отбору в ответ отвергла решение Кабинета министров о проведении повторного голосования. Она продолжила требовать назначить на пост Цывинского.