Международный валютный фонд (МВФ) может досрочно пересмотреть программу финансирования Украины, добавив пункты о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначении главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). В обновленную программу войдут некоторые старые обязательства, а также появятся новые, с учетом изменившихся украинских реалий.

Об этом сообщают Forbes и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По их информации, текущая программа, по которой Украине планировали выделить $4,8 млрд, может быть досрочно прекращена. А новым и постоянным структурным маяком может стать сохранение независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), за нарушение которого в любой момент финансирование МВФ могут заморозить.

В СМИ отмечают, что другими условиями является реформа Бюро экономической безопасности, включающая назначение главы ведомства, перезагрузка таможни, отмена "правок Лозового" (изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предложенных народным депутатом Андреем Лозовым и внесенных в 2017 году, а затем частично отмененных), корпоративная реформа государственных предприятий. Последняя касается, в частности, прозрачного отбора и назначения членов наблюдательных советов и руководителей государственных компаний.

Напомним, что Кабмин отказывается назначить главой БЭБ сотрудника НАБУ Александра Цывинского, которого выбрали международные члены комиссии.

Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки со стороны Евросоюза.