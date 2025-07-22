Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что она, вероятно, обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду для укрепления финансовых возможностей страны. Причиной тому стало то, что конца войне с Россией пока не видно.

Об этом она заявила агентству Bloomberg.

По словам Свириденко, с учетом того, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долл. истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны может привести к обсуждению нового плана в ходе обзора кредитора в следующем месяце.

"Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", — отметила премьер.

При этом она сообщила о планах в ближайшие дни провести удаленную беседу с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Отмечается, что сотрудничество Украины с МВФ упирается не только в объемы нового финансирования, но также и в выплатах по старым кредитам Фонда, по которых Украина во время большой войны не получала отсрочек или реструктуризаций. Из-за этого текущее обслуживание старых долгов перед МВФ стоит Украине больше новых кредитных траншей - страна отдает больше, чем получает.

Например, этим летом власти получили от МВФ около 500 млн долл. Однако, как стало известно "Стране", до конца 2025 года Украина должна выплатить МВФ по ранее предоставленным займам 1,3 млрд долл(879,6 млн SDR — валюта МВФ), а в 2026-м — 2,8 млрд долл(1,99 млрд SDR).

Ранее СМИ писали, что Евросоюз срочно ищет способы, как покрыть бюджетный дефицит Украины в следующем году на сумму до 19 миллиардов долларов на фоне сокращения помощи США и призрачных надежд на окончание войны.

О том, как Верховная Рада переписывает бюджет, откуда возьмут "лишние" деньги и на что их потратят мы писали в отдельном материале.