Киев обязался перед МВФ повысить налоги уже в текущем году
Украинское Министерство финансов пообещало Международному валютному фонду поднять налоги в Украине уже в этом году.
Об этом говорится в подписанном с фондом меморандуме.
В частности, правительство намерено:
- ввести налогообложение маркетплейсов (так называемый налог на OLX);
- ввести акциз на сладкие и газированные напитки;
- усовершенствовать систему сбора налогового долга.
Кроме того, согласно документу власти должны подготовить реформы с целью повышения справедливости налоговой системы. Для этого могут перейти к более прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, тогда как сейчас единая ставка НДФЛ составляет 18%.
Также планируется реформа упрощенной системы налогообложения для сокращения сферы ее применения и минимизации злоупотреблений.
Напомним, в соответствии с меморандумом Украине после войны нужно повысить тарифы на коммунальные услуги. В нем сказано, что несмотря на повышения в 2023 и 2024 годах, цены на электроэнергию и газ не рыночные.
Ранее мы подробно разбирали, как власти по требованию МВФ пытаются обложить налогом продажи украинцами товаров через интернет.