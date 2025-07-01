Украинское Министерство финансов пообещало Международному валютному фонду поднять налоги в Украине уже в этом году.

Об этом говорится в подписанном с фондом меморандуме.

В частности, правительство намерено:

ввести налогообложение маркетплейсов (так называемый налог на OLX);

ввести акциз на сладкие и газированные напитки;

усовершенствовать систему сбора налогового долга.

Кроме того, согласно документу власти должны подготовить реформы с целью повышения справедливости налоговой системы. Для этого могут перейти к более прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, тогда как сейчас единая ставка НДФЛ составляет 18%.

Также планируется реформа упрощенной системы налогообложения для сокращения сферы ее применения и минимизации злоупотреблений.

Напомним, в соответствии с меморандумом Украине после войны нужно повысить тарифы на коммунальные услуги. В нем сказано, что несмотря на повышения в 2023 и 2024 годах, цены на электроэнергию и газ не рыночные.

Ранее мы подробно разбирали, как власти по требованию МВФ пытаются обложить налогом продажи украинцами товаров через интернет.