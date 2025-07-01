Украине после войны нужно повысить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом говорится в новом меморандуме Международного валютного фонда (МВФ).

В меморандуме сказано, что несмотря на повышения в 2023 и 2024 годах, "цены на электроэнергию для населения составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% затрат на основе рыночных цен на газ".

Поэтому, говорят в МВФ, Украине необходимо разработать план повышения тарифов на коммунальные услуги до уровня окупаемости затрат и с учетом социальных факторов.

В МВФ призывают также пересмотреть субсидии ЖКХ "с целью повышения эффективности и точности предоставления", разработать "корректное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке".

Напомним, ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко говорил, что после войны квартиры украинцев могут начать забирать за долги по коммуналке.

Также в Минсоцполитики объяснили украинцам, как в упрощенном порядке оформить жилищную субсидию.