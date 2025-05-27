После войны квартиры украинцев могут начать забирать за долги по коммуналке.

Об этом в интервью Ютуб-каналу "Суперпозиция" заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Людям не хватает доходов на платежи, и они начинают выбирать, за что им жизненно важнее заплатить, а что можно отложить. Но спросите их: они знают, что будут дальше делать с этим долгом? Нет, не знают. Им бы просто пережить очередной день. Дай боже, если у таких пожилых детей есть дети и внуки, которые с их долгами рано или поздно разберутся. Но если их нет, людей просто загоняют в угол. Я думаю, сейчас никто ничего не будет делать. А кода закончится война, не дай бог либертарианцев тут вообще станет очень много, они начнут забирать эти квартиры", - сказал народный депутат.

Недавно эксперт по энергетике Юрий Корольчук сообщал, что долги украинцев за коммуналку превысили 200 миллиардов гривен. А в прошлом году сообщалось, что количество украинцев, имеющих долги за коммунальные услуги, с начала российского вторжения в 2022 году выросло на 37%.

В марте народный депутат Богдан Кицак предположил, что из-за больших долгов граждан за коммунальные услуги по всей Украине начнут подавать воду по графикам.