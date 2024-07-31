Количество украинцев, имеющих долги за коммунальные услуги, с начала российского вторжения 2022 года выросло на 37%.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных "Опендатабот".

Чаще всего украинцы не платят за отопление (258,8 тысяч должников), за водоснабжение (130,2 тысяч должников) и за электроэнергию (67,9 тысяч должников). При этом антирейтинг задолженности за коммуналку возглавили Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области.

За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:

жилищное обслуживание – 67,1 тыс. или 9,6%;

газоснабжение – 59,7 тыс. или 8,5%;

вывоз отходов – 7,6 тыс. или 1,1%.

В остальных 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это ещё около 109 тысяч долгов.

"С начала полномасштабного вторжения количество долгов за коммуналку увеличилось на треть по данным Единого реестра должников. Больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. А чаще всего судятся из-за долгов за отопление и воду", – сообщает сервис.

В настоящее время в Украине идёт 701 тысяч судебных производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги.

С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание долгов и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был отменён. Теперь меры против должников не применяются только в случае, если помещения потребителя были повреждены в результате боевых действий.

Ранее СМИ сообщали, что в Николаеве из-за неуплаты за коммунальные услуги людям блокируют банковские счета.

Мы также писали, что в начале года в Украине ужесточили борьбу с теми, кто не платит за коммуналку.

