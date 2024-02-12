Среди коммунальных платежей в Украине за 2023 год сильнее всего выросла электроэнергия.

Об этом говорится в итоговых данных Госстата.

Сообщается, что рост платежек за электроэнергию составил 69,7%.

Кроме того, вывоз мусора подорожал на 5%, а на 4,2% – управление многоквартирными домами.

Напомним, недавно член парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения в Украине может быть повышен вдвое. Новая цена может составить чуть меньше шести гривен, тогда как сейчас составляет 2,64 грн.

В то же время в Кабмине сообщили, что этой зимой повышения тарифов на электроэнергию не будет.

Между тем компания Yasno предупредила, что за долги электричество могут отключить у 2,2% жителей Киева (28 тысяч человек) и 3% потребителей Днепропетровской области (46 тысяч). Сумма долга в двух регионах достигла более 1,246 млрд. гривен.

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