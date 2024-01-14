Энергокомпания Yasno предупреждает, что за долги электричество могут отключить у 2,2% жителей Киева (28 тысяч человек) и 3% потребителей Днепропетровской области (46 тысяч). Сумма долга в двух регионах достигла более 1,246 млрд. гривен.

Об этом компания написала в фейсбуке.

"Более 1,246 млрд. гривен. Такова просроченная задолженность по электроэнергии потребителей из Киева и Днепропетровской области. На инфографике видно, что даже незначительное количество абонентов формирует значительные объемы долга" - заявили в компании.

При этом в компании добавили, что "по Киеву 28 тысяч должников подлежат отключению за долги, они задолжали 206 млн гривен. В Днепропетровской области отключенными за долги могут быть 46 тысяч должников, их суммарный долг 417,5 млн гривен".

Напомним, ранее в компании YASNO заявили, что к концу января могут отключить от света 70 тысяч потребителей в Киеве и Днепропетровской области.

Отметим, что Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке. Исключение действует только для зоны активных боевых действий.