Компания YASNO может отключить от света 70 тысяч потребителей в Киеве и Днепропетровской области. Их общий долг составляет более 600 миллионов гривен.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко на своей странице в Фейсбуке.

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. У нас есть кейсы, когда человек имеет несколько квартир и по одной из них - многотысячный долг, несмотря на войну. Совсем не понимаю, почему пенсионеры могут платить, а он - нет", - пишет Коваленко.

Ранее гендиректор YASNO сообщил, что компания начнет отключать потребителей-должников от электроэнергии уже с конца текущего месяца. Он также рассказал, что должники получают два уведомления: сначала с просьбой оплатить долг, а потом уже с предупреждением, что через 10 дней услуги будут отключены. Кроме того, по словам Коваленко, уехавшие за границу украинцы могут оплатить коммуналку по интернету.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке. Исключение действует только для зоны активных боевых действий.