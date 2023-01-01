Число россиян, которые попали в число невыездных из-за накопившихся долгов, достигло к 2023 году восемь миллионов человек. Это абсолютный максимум за 15 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Постановления о временном ограничении должников в праве выезда из РФ действуют в рамках восьми миллионов исполнительных производств", - заявили в ФССП.

В ведомстве отметили, что динамика числа невыездных должников продолжает расти. Уточняется, что 10 лет назад в реестре невыездных числились около 300 тысяч россиян, в 2016 году - примерно миллион, в декабре 2019 года - уже 3,4 миллиона, в декабре 2021 года ограничения выезда распространялись на 4,6 миллионов исполнительных производств.

Мера по применению ограничения права выезда должников за границу была введена законом "Об исполнительном производстве", вступившим в силу в 2008 году. До этого судебные приставы могли препятствовать выезду в другие страны только должникам по алиментам. В последнее время ограничение права на выезд за границу осуществляется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и задолженностям по оплате ЖКХ.

Как писала "Страна", в Украине за 2020 год на 300 тысяч потяжелел реестр граждан-должников. Тогда в этот перечень вошли фамилии более 2 миллионов 300 тысяч украинцев.

Также мы сообщали об изменении в Украине год назад порядка государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств. Тогда власти переписали схему перерегистрации транспорта, владелец которого есть в базе должников.