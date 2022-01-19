В Украине меняется порядок государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств. Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании в среду, 19 января.

В частности, переписали схему перерегистрации транспорта, владелец которого есть в базе должников.

Ранее перерегистрация была запрещена. Теперь появились исключения. К примеру, перерегистрация возможна, если транспортное средство куплено на электронном аукционе, авто отдают в счет погашения долга или оно конфисковано исполнительной службой.

В пояснительной записке указано, что многие сервисные центры МВД отказываются регистрировать авто, проданное банком как залоговое имущество. Чтобы решить эту проблему, внесли изменения в подзаконный акт.

Напомним, Кабмин предлагает обязать производителей лекарств отвечать за их безопасность и эффективность.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил план мероприятий до 2025 года по интеграции в НАТО.

Также мы сообщали, что в Кабмине хотят отменить годовые квоты выделения наркотиков и психотропов для дрессировки служебных собак.