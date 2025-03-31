Воду по графикам будут подавать по всей Украине.

Так считает народный депутат Богдан Кицак, озвучивший свое мнение в эфире "Новости. Live".

По словам нардепа, к ограничениям подачи воды приведут большие долги граждан за коммунальные услуги.

Напомним, сегодня графики водоснабжения ввели в Ровно. Заявлялось, что с апреля в городе готовятся подавать воду с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в кранах многих потребителей в определенные часы не будет напора, а у некоторых живущих на верхних этажах воды может не быть вообще.

Как мы писали, еще в прошлом году стало известно, что количество украинцев, имеющих долги за коммунальные услуги, с начала российского вторжения 2022 года выросло на 37%. Чаще всего украинцы не платили за отопление, водоснабжение и электроэнергию. Антирейтинг задолженности за коммуналку возглавили Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области.

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