В Раде считают, что графики подачи воды введут по всей Украине. Названа причина
Воду по графикам будут подавать по всей Украине.
Так считает народный депутат Богдан Кицак, озвучивший свое мнение в эфире "Новости. Live".
По словам нардепа, к ограничениям подачи воды приведут большие долги граждан за коммунальные услуги.
Напомним, сегодня графики водоснабжения ввели в Ровно. Заявлялось, что с апреля в городе готовятся подавать воду с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в кранах многих потребителей в определенные часы не будет напора, а у некоторых живущих на верхних этажах воды может не быть вообще.
Как мы писали, еще в прошлом году стало известно, что количество украинцев, имеющих долги за коммунальные услуги, с начала российского вторжения 2022 года выросло на 37%. Чаще всего украинцы не платили за отопление, водоснабжение и электроэнергию. Антирейтинг задолженности за коммуналку возглавили Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области.
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