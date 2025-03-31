С апреля в Ровно готовятся подавать воду с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в кранах многих потребителей в определенные часы не будет напора, а у некоторых живущих на верхних этажах воды может не быть вообще.

Об этом сообщает пресс-служба Ровнооблводоканала.

Как отметили в организации, там понимают, что такой шаг непопулярный и создаст неудобства для потребителей, однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят.

"Подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии самая большая, а также в ночное время. Мы оттягивали этот шаг как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас вынуждает тяжелая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибылях, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - объяснил и.о. директора Ровнооблводоканала Андрей Грухаль.

По словам Грухаля, сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 гривен за кубометр водоснабжения и водоотвода (вместе с НДС) для всех без исключения категорий. Особенно для населения, составляющего львиную долю потребителей услуг Ровнооблводоканала. Но именно для населения действующий тариф "очень далек от реалий": до сих пор он остается на довоенном уровне и составляет 32 гривны 60 копеек.

Предприятие постоянно предоставляет в НКРЭКУ документы с расчетами и регулятор постоянно утверждает новый, экономически обоснованный для всех тариф. Однако из-за постановления правительства, которое рекомендует на время действия военного положения не поднимать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей продолжает платить по старым цифрам в платежках.

"Несмотря на то, что население рассчитывается с нами за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг Ровнооблводоканала уже перевалил за 115 миллионов гривен. Из них около 70 миллионов – это долг за электроэнергию, а остальные 45 миллионов – долг предприятия перед "Ровноазотом" за очистку стоков. С такими долгами, как понимаете, даже те 20 миллионов гривен, которые на 2025 год предусмотрел Ровенский областной совет, ситуацию кардинально не изменят. Город наши обращения просто оставил без ответа. А поскольку тарифы для облводоканалов НКРЭКУ поднимать в ближайшее время не собирается, то единственным выходом, который позволит нам хоть немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения", - подытожил Грухаль.

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