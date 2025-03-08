В Киеве разгорается большой коммунальный скандал. Уже с 1 апреля жители 8 тысяч многоэтажек получат платежки с повышенным почти вдвое тарифом на обслуживание придомовой территории.

"Если ранее платили в среднем по 7 гривен за квадратный метр, то будут по 12-13 гривен. То есть, со среднестатистической квартиры - примерно 800 гривен вместо прежних 400 гривен", - говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Многих киевлян уже предупредили о новых тарифах и просят "зайти в ЖЭК, забрать договора", - рассказал Попенко.

На подъездах столичных многоэтажек уже расклеивают объявления о повышении тарифов.

Скажем, жителей дома по Голосеевскому проспекту, 91 предупредили, что с 1 марта их тариф составит 12,92 гривны из расчета на квадратный метр общей жилой площади или нежилого помещения дома.

В доме по Васильковской, 13 тариф с 1 марта вырос до 14 гривен за квадрат, по улице Академика Заболотного, 60 - до 13,69 гривен и т.д.

Причина такого резкого подорожания следующая. Недавно в столице провели конкурсы на обслуживания многоэтажек. Такие конкурсы еще до войны были прописаны законодательно - их проводили по тем домам, жильцы которых в свое время не создали ОСМД.

"Но по странному стечению обстоятельств конкурсы выиграли все те же 10 коммунальных управляющих компаний (ЖЭКов - Ред.), которые обслуживали дома и ранее. Но при этом, исходя из конкурсной документации, тариф на обслуживание вырос почти вдвое - с 7 до 12-13 гривен за квадрат. И этот "новый" тариф сейчас озвучивают людям", - отметил Олег Попенко.

При этом, по его словам, к конкурсам остается масса вопросов.

"Во-первых, к ним не допустили несколько частных управляющих компаний, хотя те предлагали более низкий тариф - 9-9,5 гривен за квадрат. Такие прецеденты были, в частности, по Дарницкому и Днепровскому районах столицы. У компаний приняли документы, но спустя несколько дней просто вернули обратно, и они не смогли участвовать в отборе. Во-вторых, непонятно, как проводили конкурс, если толком не определена площадь придомовой территории, а по ряду домов вообще нет технической документации, она утеряна. Еще в 2018-2019 годах столичные власти собирались выделить 200 млн гривен за восстановление документов, но руки до этого так и не дошли", - говорит Попенко.

По его словам, на ЖЭКи, которые теперь стали "новыми управляющими", люди и ранее массово жаловались. Претензии были, в частности, к регулярности вывоза мусора, обслуживанию лифтов, уборке подъездов и дворов, отсутствию ремонтов в домах и т.д.

Но это, почему-то, не помешало таким ЖЭКам выиграть конкурс, - возмущается Попенко.

Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко написал на своей странице в Фейсбуке, что уже направил обращение в Мининфраструктуры. Госпотребслужбу и столичную администрацию по поводу этих конкурсов.

"В коротком посте не смогу полноценно пояснить, в какой глубокий "жилищный тупик" завели нас всех никчемные реформаторы вместе с авантюристами из правительства в ходе "жилищной реформы", и как умело этой ситуацией пользуются некоторые местные манипуляторы. Надеюсь, что правительство вместе с депутатами наконец-то сделают хоть какой-то разумный шаг для того, чтобы разобраться в этой позорной масштабной афере национального масштаба", - пишет Кучеренко.

Он также предложил провести совещание и создать рабочую группу для проверки ситуации с предоставлением услуг по правлению многоэтажками в Киеве.

В комментариях к этому посту люди жалуются, что у них уже активно "обновляют" тарифы.

"Дом 1995 года, сталинка, 5 этажей, Шевченковский район. Установлен новый тариф 12,95 гривен за квадратный метр (сейчас - 5,99), лифта нет, из сделанного обслуживающими конторами за последние 15 лет - только замена электрических коммуникаций в 4 подъездах и поменяли 8 пластиковых окон в двух подъездах, еще в двух - за наш счет. Убираются подъезды раз в два месяца, и за это нужно теперь платить более чем вдвое выше. Цензурных слов просто нет", - пишет житель Шевченковского района столицы.

Олег Попенко говорит, что ему подобные жалобы приходят пачками.

"Мы их собираем и готовимся подавать коллективный иск, попытаемся отменить результаты конкурсов", - сказал Попенко.

Он говорит, что просто не подписывать новые договора с повышенными тарифами для людей - не вариант.

"Это так называемые договора присоединения. Достаточно их публикации для ознакомления, чтобы они считались вступившими в силу. Конкурсы проводили райадминистрации, договора завизированы их представителями и представителями управляющих компаний. Потребителя в этой цепочке вообще нет", - пояснил Попенко.

По его словам, можно избавиться от "старых новых управляющих", лишь оперативно создав ОСМД. "В этом случае ОСМД само будет решать как и по какому тарифу обслуживать дом. Но проблема в том, что для создания ОСМД нужно провести общее собрание и собрать "за" голоса собственников 50% плюс 1% жилой площади. Сделать это сложно, поскольку во многих домах часть жильцов с начала войны уехали за границу- в некоторых до 40%", - пояснил он. Кроме того, дома, в которых до сих пор нет ОСМД, достаточно специфичные - это, как правило, старый фонд, где много жильцов-пенсионеров, а немалая часть жилья сдается (арендаторы права голоса на общих собраниях не имеют).

Поэтому, если отменить результаты конкурсов не удастся, людям придется с апреля оплачивать повышенные платежки.